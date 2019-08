Sky - Icardi, spunta anche il Monaco: lo scoglio resta la ferma posizione dell'argentino

Le ultime riportato dal portale gianlucadimarzio.com si soffermano su Icardi, e su una nuova possibile soluzione per l'attaccante argentino: "Oltre alle squadre italiane (Roma, Napoli e Juventus), arriva una proposta dall'estero per Icardi: si tratta del Monaco, che, riferisce Sky Sport, ha manifestato all'Inter l'intenzione di voler acqusitare l'attaccante argentino. Per ora non si registrano passi avanti: lo scoglio più grande resta sempre il gradimento del giocatore che per adesso continua ad aspettare".