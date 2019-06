Sky - Icardi sul mercato: scontro con l'Inter, Napoli e altre big potranno inserirsi

Mauro Icardi è sul mercato. Lui vorrebbe restare all'Inter, ma il nuovo tecnico Antonio Conte non lo vuole, pertanto è inevitabile che si finirà allo scontro. Anche il Napoli su di lui? Nulla di recente, sottolinea Sky Sport. Aurelio De Laurentiis lo stima da tempo e qualche stagione fa l'ha trattato, al pari di Fabio Paratici per la Juventus. L'ultima ad interessarsi in Italia è stata la Roma, ma c'è da capire quanto chiederà il club meneghino. Solo allora vedremo se anche ADL si muoverà di nuovo.