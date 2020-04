Sky - Idea Cavani al Napoli: l'uruguagio stuzzica, ma conta il discorso anagrafico

Ci sono dei nomi che tornano sempre di moda: Edinson Cavani è uno di questi. Il ritorno dell'uruguagio è sempre stato uno dei principali sogni di mercato dei tifosi azzurri. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sull'attaccante del PSG affermando che il Napoli per un discorso anagrafico non sta seguendo il 'Matador' in quanto in organico è già presente un calciatore come Mertens 'in avanti con gli anni'. Cavani resta comunque un nome che stuzzica in quanto è un calciatore in scadenza di contratto