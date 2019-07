Sky - Il Cagliari insiste per il doppio colpo a centrocampo: Rog e Nandez più vicini

Non solo Marko Rog per il centrocampo del Cagliari. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club sardo non molla la pista legata a Nandez del Boca Juniors, per il quale c'è stato un colloquio in nottata. Gli ultimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio tramite il suo sito:

"Il Cagliari ha aumentato l'offerta, avvicinandosi dunque alla richiesta degli argentini. La fiducia sulla positiva conclusione della trattativa sale, le prossime ore saranno certamente decisive. Intanto, il club rossoblù continua a tenere viva anche l'operazione Rog con il Napoli, insistendo per portare entrambi i giocatori in Sardegna".