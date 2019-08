Sky - Il Cagliari lavora in uscita: vicine le cessioni di due attaccanti, ora può stringere per Ounas

Il Cagliari si muove sul mercato. Queste le ultime riportate dal portale gianlucadimarzio.com: "Doppia operazione in uscita per il Cagliari. Diego Farias sta per lasciare il club rossoblù, direzione Lecce, con la formula del prestito (a 1,5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 5 milioni. Santiago Colombatto, invece, andrà in prestito alla Virtus Entella. Entrambe le operazioni sono in chiusura". Il club sardo, accostato ad Adam Ounas negli ultimi giorni, dopo l'uscita dei due attaccanti potrebbe ora stringere per portare a casa l'algerino.