Sky - Il grande sogno del Napoli è Boga: l'esterno piace per 2 motivi

Jeremie Boga è uno dei calciatori rivelazione di questo campionato. L'esterno offensivo del Sassuolo è monitorato dai maggiori club europei tra cui c'è anche il Napoli. Il Chelsea ha rinunciato al diritto di recompra sul calciatore e ora il cartellino appartiene per intero alla squadra emiliana.

Come riferisce la redazione di Sky Sport Boga piace tanto al Napoli, ma è un obiettivo non facile da raggiungere. Il club azzurro lo valuta 20-25 mln, piace tanto per le sue caratteristiche e per la sua grande duttilità. Possiamo considerarlo il sogno di mercato del Napoli, ma ora bisogna muovere passi concreti col Sassuolo.