Sky - Il Napoli alza l'offerta per Lobotka: su di lui anche un'altra 'italiana'

Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di riparazione. Il Napoli è alla ricerca di un regista che possa permettere a Gattuso di avere tutti i tasselli al proprio posto e in merito a questo, a Sky Sport 24 si è fatto il punto sul mercato azzurro e nello specifico su Lobotka e Politano: "Il Napoli ha l’offerta pronta per Lobotka sui 18-20 milioni mentre la richiesta è di 25. Ci sono già i primi contatti anche con il giocatore ma sullo slovacco ci potrebbe essere anche un interesse del Milan che è alla ricerca di un centrocampista. I rossoneri ancora non hanno avviato però nessun contatto con il club spagnolo"

SCAMBIO POLITANO – LLORENTE - "Conte e Gattuso sarebbero soddisfatti e anche i calciatori sarebbero accontentati in quanto vogliono maggiore spazio".