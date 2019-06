Sky - Il Napoli attende il Decreto Crescita: James solo se parte un big

Non sono ancora maturi i tempi per i primi acquisti del Napoli. Dopo Giovanni Di Lorenzo, non ci saranno altri colpi in queste settimane. Bisognerà attendere un po' anche perché c'è da capire se il Decreto Crescita diventerà legge o meno. Il club azzurro vorrebbe acquistare un esterno e una prima punta in attacco, ma bisognerà attendere ancora un po'. Si è parlato di James Rodriguez, ma arriverà soltanto nel caso in cui dovesse essere ceduto un big. A riportarlo è Sky Sport.