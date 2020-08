Sky - Il Napoli blinda Contini: domani la firma sul rinnovo, sarà il terzo portiere

Nell'attesa di capire come ci si muoverà sul fronte Meret-Ospina e su chi cadrà la maglia da titolare, il Napoli lavora per completare il pacchetto dei portieri: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, domani dovrebbe essere messo nero su bianco il rinnovo di Nikita Contini (24), l'anno scorso in forza all'Entella, che dovrebbe dunque restare in azzurro come terzo portiere.