Sky - Il Napoli brucia tutti per Politano: accordo con l'Inter ed oggi garantirà uno stipendio superiore alla Roma

Sorpasso del Napoli sulla Roma nella corsa a Matteo Politano. Il club azzurro è piombato sull'esterno offensivo dell'Inter, protagonista negli scorsi giorni dello scambio poi saltato con Leonardo Spinazzola della Roma (con tanto di visite mediche per Politano). Il club azzurro ha raggiunto un'intesa di massima con l'Inter per l'acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto del giocatore classe 1993 per circa 25mln che la Roma non riesce al momento a garantire e non va oltre un obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore. Per questo - riferisce Sky Sport - l'Inter preferirebbe la proposta del Napoli, che anche lo stesso Politano sta prendendo seriamente in considerazione ritenendo quello azzurro un club adatto per giocare e aspirare a un posto tra i convocati di Roberto Mancini per Euro 2020. In azzurro Politano percepirebbe un ingaggio più alto di quello garantito oggi dall'Inter e di quello che offrirebbe la Roma. Oggiil Napoli presenterà un'offerta definitiva al giocatore e se la Roma non rilancerà, Politano diventerà un rinforzo per Rino Gattuso. Non è da escludere che nell'operazione rientri Fernando Llorente, già nel mirino di Antonio Conte prima del suo arrivo a Napoli.