Sky - Il Napoli chiude per Politano! Affare solo da formalizzare, Llorente bloccato da Mertens

E' da poco terminato l'incontro tra l'Inter e gli agenti di Matteo Politano nella sede del club nerazzurro. Davide Lippi e Luca Pennacchi, a capo dell'entourage dell'esterno, hanno dato l'ok al trasferimento in azzurro, facendo sapere al club meneghino che l'accordo con il Napoli per l'ingaggio c'è e per questo adesso l'operazione è tutta in discesa, praticamente in chiusura, solo da formalizzare, dopo l'intesa di massima tra le società già raggiunta nei giorni scorsi.

LLORENTE BLOCCATO - Nella sede dell'Inter oggi erano presenti anche gli agenti di Fernando Llorente, che potrebbe entrare nell'affare solo in un secondo momento. Il condizionale è d'obbligo, perché per ora non c'è intesa su questo passaggio: gli azzurri non hanno intenzione in questo momento di privarsi del giocatore, visto l'infortunio di Mertens da cui il belga non ha ancora recuperato. L'asse Napoli-Milano è sempre più caldo. A riportarlo è Sky Sport.