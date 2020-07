Sky - Il Napoli corteggia Osimhen: grande concorrenza per l'attaccante, ma azzurri in pole

Victor Osimhen a breve avrà un incontro con Aurelio De Laurentiis. Il Napoli lo sta corteggiando in tutti i modi possibili e immaginabili, affidandosi anche alle bellezze del capoluogo partenopeo per convincerlo a firmare con il Napoli. Come riferisce la redazione di Sky Sport ci sono tanti club in agguato pronti a soffiare il talento classe '98, ma il Napoli è in pole. La trattativa con il Lille può essere chiusa con un'intesa di 50 milioni più l'inserimento di Adam Ounas che ritornerebbe in Francia.