Sky - Il Napoli ha chiesto a Gabriel di aspettare, si inserisce l'Arsenal che vuole chiudere subito

Mario Giunta, giornalista Sky, ha scritto un post sui social aggiornando la situazione relativa al difensore del Lille: "Situazione Gabriel: Il Napoli ha chiesto al giocatore di aspettare ancora qualche giorno per vedere se riesce a chiudere Koulibaly al City, ma sul difensore sta premendo forte l'Arsenal per cercare un accordo totale e chiudere in fretta".

