Sky - Il Napoli ha chiesto Bernardeschi per Milik: due alternative se l'esterno dice no

Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, ha parlato di Milik su TMW: "Milik è sempre più lontano dal Napoli, i bianconeri hanno già trovato una base d’intesa con l’attaccante, ma manca l’accordo con il Napoli. Gli azzurri, se la trattativa entrerà nel vivo, avrebbero espresso gradimento per Bernardeschi come possibile contropartita. Il nodo, per il Napoli, potrebbe riguardare i diritti di immagine: l’esterno nei mesi scorsi ha firmato un contratto con un’importante agenzia che ora gestisce questo aspetto. E non è da sottovalutare anche la volontà del ragazzo, ora che è titolare nella Juventus. Eventualmente non dovesse funzionare questo incastro altri nomi che potrebbero entrare nell’affare sono quelli di Pellegrini e Romero".