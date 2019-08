Sky - Il Napoli ha messo tanti soldi sul piatto per Icardi, ma la sua priorità è la Juve

Mauro Icardi non è mai stato convinto dall'ipotesi-Napoli. E' quanto riportato da Sky Sport, secondo cui il nome dell'argentino resta nella lista degli obiettivi del club azzurro, che nelle scorse settimane ha fatto sforzi notevoli per intrigarlo, mettendo sul piatto cifre cospicue per il suo ingaggio. Ma nella gerarchia di preferenza dell'ex Sampdoria gli azzurri sono sempre stati alle spalle della Juventus e, ad oggi, è abbastanza lontano. L'alternativa, come prima punta, resta Fernando Llorente, ammesso che la società partenopea voglia prendere un numero 9.