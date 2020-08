Sky - Il Napoli insiste per Reguilon: il terzino ha già dato il suo ok al trasferimento

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa Tra il Napoli e Sergio Reguilon, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid. A riportarli tramite Twitter è Mario Giunta, giornalista di Sky Sport: "Il Napoli insiste per Reguillon. Il terzino sinistro ha già dato il suo ok al trasferimento in azzurro. La formula dell'operazione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto".