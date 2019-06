Sky - Il Napoli monitora oltre 50 giocatori: mercato calibrato alle uscite

Il Napoli tiene sotto osservazione oltre 50 calciatori. A confermarlo sono i colleghi di Sky Sport, che specificano come si tratti di una cosa normale per una squadra come quella azzurra. I piani per la prossima sessione sono abbastanza chiaro, ma il club azzurro lavorerà anche in base alle uscite. Come al solito, saranno importanti le tempistiche: da chi partirà De Laurentiis potrebbe ricavare un tesoretto da reinvestire.