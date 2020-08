Sky - Il Napoli può acquistare due ali: oltre a Under e Boga, resta in lizza un profilo estero

Il Napoli è impegnato da oggi nel ritiro di Castel di Sangro, ma la dirigenza resta concentrata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il club azzurro è alla ricerca di esterni d'attacco da regalare a Rino Gattuso. Cengiz Under e Jeremie Boga sono i due favoriti, ma resta in lizza anche Josip Brekalo del Wolfsburg. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come i partenopei potrebbero acquistare addirittura due esterni, anche se a quel punto ci sarà la partenza di una delle tante ali in organico.