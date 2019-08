Sky - Il Napoli torna su Lozano, l'uscita del Psv dalla Champions può accelerare l'addio

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha aggiornato la situazione sul mercato del Napoli: "Al Napoli, mentre continuano a tenere in piedi il discorso di James Rodriguez, tengono viva anche la pista Lozano. Nuovi contatti fra Giuntoli e Raiola per l'attaccante messicano. Non è previsto un affondo imminente, anche se l'eliminazione del PSV dalla Champions League (nei preliminari dal Basilea) può accelerare la sua cessione. Non sarà semplice ma il Napoli sta provando a riaprire la strada".