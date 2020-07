Sky - Il Napoli vuole Nunez: contatti con l'Almeria, possibile 'parcheggio' in un club di Serie A

Non solo Victor Osimhen, il Napoli guarda anche ai giovani sudamericani: come riferisce l'esperto di mercato per Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli sta lavorando anche per Darwin Nunez: "Il Napoli lavora anche per Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999 dell’Almeria che ha segnato quest’anno 16 gol in 29 gare in B spagnola. I contatti tra le parti proseguono da tempo: la richiesta iniziale era di 30 milioni, adesso si è scesi sui 20. Nei prossimi 15/20 giorni è previsto un incontro per capire la fattibilità dell’affare, Nunez è extracomunitario e potrebbe quindi essere ‘parcheggiato’ in un altro club di Serie A".