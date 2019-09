Sky - Il PSG spinge sempre più per Icardi: può rinnovare e trasferirsi in prestito

L’Inter continua a sperare di riuscire a piazzare in extremis Mauro Icardi. Come riportato da Sky Sport, la soluzione last minute è il Paris Saint-Germain. La speranza è quella di definire l’affare nella giornata di domani sulla base di un prestito secco. Resta però fondamentale in quest’ottica il rinnovo dell’attaccante argentino con i nerazzurri. In queste ore sarebbero continui i contatti tra le parti.