Sky - Il Torino non molla Verdi e può farcela: contatti in corso per l'accordo col Napoli, le cifre

Il Torino continua a sperare di convincere il Napoli a cedere Simone Verdi in questo ultimo giorno di mercato. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, ancora pochi minuti fa la dirigenza granata l'ha chiesto al club azzurro, ma per ora l'ex Bologna resta bloccato da Ancelotti. Ci sono contatti continui per una operazione da chiudere in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 25 milioni di euro. Al momento non è semplice, ma l'intenzione, comunque, è quella di non mollare. Gianluca Di Marzio, esperto dell'emittente, su Twitter aggiunge: "Il Torino può farcela per Verdi del Napoli: contatti in corso per trovare intesa finale".

Il @TorinoFC_1906 può farcela per #verdi del @sscnapoli: contatti in corso per trovare intesa finale tra club @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2019