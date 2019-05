Sky - Ilicic, massima disponibilità al Napoli ma l'Atalanta in Champions può cambiare i piani

Autore di una stagione mozzafiato, culminata con la qualificazione in Champions League dell'Atalanta, Josip Ilicic è finito nel mirino del Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il trequartista sloveno ha dato tutta la disponibilità del caso a muoversi verso la Campania, ma il terzo posto degli orobici può cambiare le cose.



PIU' SOLDI - La società di Percassi, infatti, con i soldi derivanti dalla Champions potrebbe avere la forza di trattenere un giocatore importante come lui ed è per questo che il Napoli sta tenendo sott'occhio anche le alternative.