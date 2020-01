Sky - Incontro in corso per Amrabat: Il Napoli vuole il si del giocatore

Il Napoli accelera e prova a chiudere per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riferito da Sky, incontro in corso a Milano tra gli agenti del centrocampista marocchino e il Napoli, nella figura di Cristiano Giuntoli. L'accordo tra l'Hellas Verona e il club azzurro è stato già trovato per un'operazione da circa 35 milioni di euro che comprende anche il cartellino del difensore kosovaro Amir Rrahmani.

OPERAZIONE PER GIUGNO - Il Napoli prova a trovare l'accordo definitivo con il giocatore, che è anche tentato dall'Inter, la quale si è interessata nelle ultime settimane e proprio nelle ultime ore ha continuato il pressing con gli agenti del giocatore marocchino. L'operazione in entrambi i casi è per giugno. Il Napoli adesso però vuole chiudere l'operazione e puntare il primo tassello della nuova stagione 2020-2021.