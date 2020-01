Sky - Inter, aumentata l'offerta per Eriksen ma non basta: distanza ancora da colmare

Aggiornamenti sul fronte Eriksen-Inter. Secondo quanto riferito da Sky l'Inter che ha ritoccato la propria offerta al Tottenham per il giocatore. I nerazzurri sono arrivati a 13 milioni più 2 di bonus ma gli Spurs non intendono scendere dalla richiesta di 20. L'Inter ora potrà fare nei prossimi giorni un ulteriore sforzo economico per andare incontro alle pretese del club inglese: se questo avverrà, l'operazione potrà concludersi in modo da far arrivare il giocatore, ormai promesso sposo dell'Inter, a Milano entro venerdì prossimo.