Sky - Inter, cessioni di Icardi e Nainggolan fondamentali per arrivare a Dzeko o Lukaku

Continua la situazione tesa in casa Inter, con la società nerazzurra alla ricerca di un attaccante da regalare ad Antonio Conte. Ne ha parlato il portale gianlucadimarzio.com, soffermandosi su Mauro Icardi, nome accostato al Napoli nelle ultime settimane: "Incontro a casa Zhang. L'Inter si riunisce nella sede centrale di Suning, per parlare di calciomercato. Come riferisce Sky, gli obiettivi che restano sempre due, uno più esperto e uno più giovane (l'identikit tracciato da Marotta): Dzeko e Lukaku, che in quanto classe '93 viene considerato ancora con margini di migioramento. In questo momento, la dirigenza nerazzurra non prevede soluzioni alternative: con la Roma si continua a trattare, mentre l'attaccante del Manchester United, considerato l'elemento che serve alla squadra per compiere il salto di qualità, ha scelto la squadra di Conte ma bisogna trovare la quadratura economica. Per questo motivo, prende sempre più piede l'idea che le cessioni siano fondamentali e non soltanto per Nainggolan e Icardi, già esclusi dal progetto tecnico".