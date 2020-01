Sky - Inter, domani Vecino sarà convocato: permanenza più vicina

Matias Vecino è in attesa di conoscere il suo futuro ma intanto Antonio Conte è orientato a convocarlo per la gara di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore non sono arrivate offerte all'altezza per pensare a una cessione e per questo motivo il centrocampista sarà a disposizione per la gara contro i viola valida per i quarti di finale di Coppa Italia.