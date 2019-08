Sky - Inter, è fatta per Sanchez: chiuso in prestito secco, domattina a Milano

Dopo giorni di attesa l’operazione è stata definita: Inter e Manchester United hanno trovato l’accordo per il passaggio di Alexis Sanchez a Milano. L'accordo è stato raggiunto tra i club in serata. Mancano pochissimi dettagli che verranno limati nella mattinata di domani. L'Inter sta organizzando le visite del cileno già domani, insieme a Biraghi, in arrivo dalla Fiorentina. La novità è rappresentata dalla formula: l'attaccante arriverà infatti in prestito secco.