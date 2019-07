Sky - Inter, è finita la telenovela Barella: arrivato a Milano, al Cagliari fino a 50mln con bonus

È fatta, Nicolò Barella sarà un giocatore dell'Inter. L'operazione va solo formalizzata, ma è arrivata al traguardo nelle ultime ore: il giocatore, che si trova in vacanza nella sua Sardegna, raggiungerà Milano già stasera e domani farà le visite mediche. Affare da 45 milioni, prestito con obbligo di riscatto con cifra così ripartita: 12 milioni per il prestito, 25 per l'obbligo. Più una serie di bonus facilmente raggiungibili che sanciranno la cifra di 45 milioni - quella che il Cagliari aveva chiesto e ottenuto - e altri più difficili che potrebbero farla lievitare fino a 50. Si tratta però di bonus legati ad obiettivi personali e di squadra non così facili da raggiungere. Il giocatore, invece, percepirà 2,5 milioni a stagione per 5 anni.