Sky - Inter-Giroud, c'è l'accordo! Ora si tratta col Chelsea: le cifre

L'Inter va a caccia di un rinforzo in attacco e ha fatto nei passi in avanti importanti per Olivier Giroud. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con gli agenti del calciatore dopo un colloquio avuto oggi in sede: due anni e mezzo di contratto se si riuscirà a convincere il Chelsea a lasciarlo andare subito. I Blues chiedono 8-10 milioni, mentre i nerazzurri non sembrano intenzionati ad andare oltre i 4-5. Trattativa in corso.