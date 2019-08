Sky - Inter, Sanchez ad un passo: prestito con diritto e lo United parteciperà all'ingaggio

La rincorsa di Conte ad Alexis Sanchez prosegue, e questa volta l’esito potrebbe essere positivo, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport: "Dopo aver inseguito il desiderio di allenarlo quando sedeva sulle panchine di Juventus e Chelsea, l’allenatore dell’Inter spera ora di abbracciarlo a Milano. L’attaccante del Manchester United è infatti sempre più vicino al nerazzurro. Un’idea che ha preso forma due giorni fa, quando Sanchez è balzato in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra, che nella giornata di ieri ha intavolato una trattativa con l’attaccante raggiungendo un accordo e il ‘sì’ del giocatore. In queste ore continuano i contatti per trovare l’intesa totale anche con il Manchester United: i due club stanno lavorando per raggiungere un accordo su tutti i fronti.

Si lavora per un prestito (gratuito o leggermente oneroso) con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro . Al momento i due club stanno cercando di definire l’entità del contributo che la società inglese dovrebbe garantire per l’ingaggio di Sanchez all’Inter. Il Manchester United pagherà quindi una parte dello stipendio dell’attaccante: Inter e United lavorano per limare le ultime distanze. Il cileno potrebbe quindi presto riabbracciare il compagno di reparto Romelu Lukaku, con cui ha condiviso un anno e mezzo a Manchester: 37 partite, 19 vittorie, 10 sconfitte e 8 pareggi. Il conto potrebbe essere presto aggiornato in nerazzurro".