Sky - Inter, si punta tutto su Cavani: l'affare dipende dalla cessione di un nerazzurro

Ormai si aspetta solo l'ufficialità per il rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Vede così andare in fumo uno degli obiettivi principali per l'attacco dell'Inter. La società nerazzurra però non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta a fiondarsi su Edinson Cavani. La redazione di Sky Sport ha svelato che l'Inter sta intensificando i contatti col Matador, il quale ha un ingaggio alto ma arriverebbe a Milano a parametro zero.

DIPENDE MOLTO DA LAUTARO - Sull'esito positivo della trattativa con Cavani molto dipende dalla cessione di Lautaro Martinez. L'affare tra Inter e Barcellona procede tra alti e bassi. I contatti tra le due società sono costanti ma resta ancora distanza sulla cifra cash che il Barcellona ha messo sul piatto per portare il numero 10 in Catalogna.