Sky - Inter, trattativa avviata per Rebic: c'è anche l'Atletico se non chiude James

L'Inter e le sue piste in attacco: continuano i contatti per Ante Rebic, giocatore dell'Eintracht sondato da circa un mese, per cui i nerazzurri stanno trattando nelle ultime ore. Non ricopre esattamente il ruolo di prima punta, e per questo non rappresenta un'alternativa a Lukaku, ma la sua duttilità offensiva lo rende un'interessante jolly per l'ipotetico attacco di Conte che in quel ruolo non ha ancora ottenuto i risultati sperati dal connazionale Perisic.

L'affare si agirerebbe attorno ai 40 milioni con un'importante concorrenza rappresentata dall'Atlético Madrid che potrebbe puntare sul croato qualora non riuscisse a chiudere James Rodriguez con il Real.

L'Inter ha però accelerato nelle ultime ore muovendosi con concretezza, rendendo Ante Rebic uno dei principali obiettivi.