Sky - Intreccio di mercato sull'asse Roma-Napoli: la Lazio su Giroud, dipende tutto da Mertens

Dopo lo scenario che avrebbe visto il Chelsea piombare su Mertens nelle ultime ore, un'altra pista si sarebbe aperta da Londra verso l'Italia, aprendo cosi un vero e proprio intreccio di mercato sull'asse Roma-Napoli: la Lazio, come riporta il portale gianlucadimarzio.com, sarebbe piombata su Olivier Giroud, sul francese c’è anche il Tottenham, ma la Lazio ha già trovato l’intesa con il Chelsea per l’attaccante francese. Il tutto, però, sarebbe legato a Dries Mertens, e solo nel caso in cui De Laurentiis aprisse alla cessione di Mertens al Chelsea, la trattativa per portare Giroud alla Lazio potrebbe sbloccarsi.