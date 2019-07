Sky - James, il Napoli resta ottimista: non crede che il Real tratterà con i rivali dell'Atletico

Non si registrano novità sul fronte James Rodriguez. Il Napoli non vuole impegnarsi acquistando il giocatore a titolo definitivo e quindi con un contratto lungo e oneroso per il giocatore senza averlo prima sperimentato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Jorge Mendes lavora per trovare l'accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il Real vuole monetizzare ed il Napoli deve sperare quindi che il giocatore mantenga la sua parola e che il Real Madrid non inizi la trattativa con l'Atletico Madrid e su questo il club partenopeo resta ottimista.