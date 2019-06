Sky - James-Napoli, Mendes conduce la trattativa: contatti col Real Madrid

James Rodriguez è il sogno di mercato di questo inizio estate napoletano. Secondo Sky Sport, la trattativa va avanti e la sta conducendo in prima persona Jorge Mendes, il potentissimo agente del fantasista colombiano, che sta parlando con il Real Madrid. Importante - non un dettaglio - il fatto che i rapporti tra il club spagnolo ed il Napoli sono ottimi, diretti, sinceri. Per cui si attendono sviluppi importanti.