Sky - James-Napoli, piccolo rallentamento ma resta grande ottimismo: le cifre

James Rodriguez al Napoli, un'operazione che andrà in porto quasi certamente. A riportarlo è Sky Sport, che però registra un rallentamento dovuto al fatto che anche il Real Madrid, in questo momento, non vuole svendere nessuno dei calciatori perché ha bisogno di far cassa. Ad ogni modo l'affare è impostato e le sensazioni restano molto positive: prestito a 7-10 milioni di euro e diritto di riscatto fissato ad una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. E' a questo che i club stanno lavorando.