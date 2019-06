Sky - James-Napoli, tutte le parti vogliono chiudere: nessuna sorpresa sui tempi

James Rodriguez e il Napoli, un matrimoni che s'ha da fare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, non c'è stata nessuna chiusura dal Real Madrid e tutte le parti vogliono che l'operazione si concluda. Questo non è un dettaglio, perché vista la grande Copa America che sta disputando il colombiano non è da escludere l'arrivo di altri grandi club. Ma il Napoli è molto avanti e l'affare dovrebbe farsi comunque. Nessuna sorpresa sulle tempistiche: quando si parla di cifre così alte è difficile che le operazioni si facciano in quattro e quattr'otto.