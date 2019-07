Sky - James più vicino all'Atletico, salgono le quotazioni di Pépé: Ounas nell'affare

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di spessore e, secondo Sky Sport, sono in ribasso le quotazioni di James Rodriguez, un po' più vicino all'Atletico Madrid. Per questo il club azzurro potrebbe decidere di virare su Nicolas Pépé del Lille, per il quale è già pronta un'offerta con l'inserimento di Adam Ounas come contropartita gradita al club francese.