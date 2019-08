Sky - James, situazione bloccata: restano margini ma ora dipende anche dal colombiano

Queste le ultime di Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Ci sono margini, dipende sostanzialmente dal Real e da quanto il giocatore abbia voglia di forare il blocco. Il giocatore era promesso ad Ancelotti, c'è un feeling particolare, ma è una situazione un po' bloccata. Il Napoli, se può fare un giocatore in questo momento, prende un grande centravanti, James sarebbe un qualcosa in più. Sulla trequarti ci sono tante soluzioni. Sarebbe un qualcosa in più, le prospettive del Napoli le può spostare un altro eventuale centravanti. Se prendi James hai una soluzione in più ma non stravolge le prospettive".