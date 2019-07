Sky - Juve-Lukaku, l'agente di Dybala a Londra per trattare con lo United

Ore calde per il mercato in casa Juve ed Inter, con i bianconeri pronti a mettere le mani su Lukaku. Ecco le ultime riportate dal portale gianlucadimarzio.com: "Sono ore importanti per il futuro di Paulo Dybala. Il n.10 bianconero, infatti, è stato inserito dalla Juventus nella trattativa con il Manchester United che porterebbe Romelu Lukaku a Torino; dal canto suo la Joya vorrebbe restare alla Juve per giocarsi le sue chance con Maurizio Sarri e non è felice per la situazione che si è venuta a creare; c'è però da registrare il viaggio dell'agente dell'attaccante argentino in Inghilterra, a Londra: un viaggio che avvicina Dybala allo United. Qualora infatti venisse trovato l'accordo sull'ingaggio con i Red Devils, la strada per la trattativa tra i due club sarebbe praticamente in discesa e ci sarebbe il via libera per l'operazione, un mese dopo il primo approccio bianconero su Lukaku raccontato.

Nel frattempo Dybala tornerà a Torino giovedì, quando dovrebbe riaggregarsi al gruppo di Maurizio Sarri; a questo punto, però, la situazione potrebbe evolversi rapidamente e lo scenario potrebbe cambiare".