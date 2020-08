Sky - Juve pronta a scaricare Milik: Pirlo preferisce Dzeko, Roma andrebbe sul polacco

Secondo quanto riferito da Sky Sport il neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha messo in cima alla lista dei desideri per l’attacco Edin Dzeko. Il bosniaco classe ‘86 è infatti il preferito dell’ex centrocampista anche se la trattativa non si prospetta facile visto che la Roma non vuole cederlo e lo stesso centravanti non ha dato segnali di volersene andare. Dzeko è infatti al centro del progetto della nuova Roma e solo una richiesta esplicita di cambiare aria da parte del centravanti potrebbe cambiare le carte in tavola.

In questo caso la Roma potrebbe così virare su Arkadiusz Milik, classe ‘94 del Napoli, da tempo obiettivo della Juventus per sostituire Higuain nella prossima stagione. Ma anche in questo caso il polacco non ha dato segnali di apertura a un’eventuale futuro in giallorosso.