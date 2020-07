Sky - Koulibaly, City ha chiesto a Ramadani di mediare: rapporti non idilliaci col Napoli

Futuro in bilico per Kalidou Koulibaly. Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, fa sapere che il Manchester City non ha ancora presentato un'offerta ufficiale ma ha delegato l'agente del giocatore Ramadani di mediare i rapporti, non idilliaci, tra i due club. Il motivo? L'affare Jorginho di due anni fa: era fatta, poi il regista andò al Chelsea di Sarri.