Sky - Koulibaly, il City si è fatto avanti: c'è l'offerta ma il Napoli chiede di più

Kalidou Koulibaly resta uno dei nomi attenzionati da diversi top club europei, tra questi - come noto - anche il Manchester City. Il club inglese guarda da lontano l'evolversi della situazione del difensore senegalese che sta bene a Napoli, come ribadito anche nelle interviste rilasciate nelle ultime ore a Sky e la radio ufficiale. Koulibaly non è uscita, ma dovesse arrivare l'offerta che il presidente De Laurentiis aspetta (100 mln?), allora se ne potrebbe parlare. Al momento la proposta presentata dal Manchester City - come raccontato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky - sarebbe di 60mln di euro o poco più, ma ovviamente il club azzurro pretende molto di più per far partire Koulibaly.