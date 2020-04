Sky - Koulibaly, il Napoli non farà sconti: l'unica possibilità è la Premier

Nel corso di Sky Sport 24, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è stato interrogato sul futuro di Kalidou Koulibaly: "Koulibaly in una big europea? E' pronto da anni, ma c'è da capire quale sarà il mercato a livello economico e chi potrà spendere certe cifre. Il Napoli non farà sconti e l'ha ribadito anche recentemente Giuntoli. Koulibaly ha anche 3 anni di contratto, quindi il Napoli non è costretto a venderlo a cifre basse. Avrà offerte dall'Inghilterra, anche dal suo ex allenatore Ancelotti, ma servirà una cifra importante".