Sky - Koulibaly, nessun club disposto a investire 100 mln: le ultime

Il futuro di Kalidou Koulibaly continua ad essere un rebus. La sua permanenza è tutt'altro che scontata. La redazione di Sky Sport ha approfondito il tema affermando che il Napoli ha sempre chiesto per Koulibaly una tripla cifra sul mercato. Oggi non c'è nessun club pronto a investire 100 mln per un difensore. Questo non significa che non potranno arrivare offerte, ma sarà difficile soddisfare le richieste del club di De Laurentiis.