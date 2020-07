Sky - Koulibaly, Ramadani conferma al Napoli l'interesse del City: sì al pagamento dilazionato

Il Manchester City comincia a muovere i primi passi per Kalidou Koulibaly. Nell'ultimo incontro col Napoli, il procuratore del difensore senegalese Fali Ramadani ha fatto sapere che Guardiola è interessato al ragazzo e presto potrebbe arrivare un'offerta. Dal canto suo, il club partenopeo non cederà Koulibaly per meno di 80 milioni di euro: c'è disponibilità invece - riporta 'Sky' - a un eventuale pagamento dilazionato.