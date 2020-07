Sky - Koulibaly, sarà difficile respingere nuove offerte: le ultime

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alle parole di Kalidou Koulibaly alla Gazzetta dello Sport: "Le sue parole sono di grande onestà e trasparenza. Koulibaly conosce bene cosa significa il mercato. Fin quì, lui e la società hanno detto sempre di no. Questa potrebbe essere l'estate più critica per respingere eventuali offerte. C'è un prezzo molto alto, una famiglia, quella di Kalidou, che a Napoli sta benissimo. Dipenderà da vari fattori.