Sky - Kumbulla, il Verona dà priorità all'Inter perché col Napoli chiuderà già Amrabat

L'Inter è già proiettato al prossimo giugno e nella lista dei rinforzi c'è il nome di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 di nazionalità albanese dell'Hellas Verona su cui ha messo gli occhi anche il Napoli. Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, la società interista è in pole position per il difensore scaligero, visto che su Amrabat il Napoli ormai è avanti. L’Hellas Verona ha lasciato un canale preferenziale ai nerazzurri per il difensore nel caso il club nerazzurro volesse accelerare e chiudere. Come per Amrabat anche in questo caso si tratterebbe di un trasferimento per giugno. In questa operazione all'Hellas Verona andrebbe din da subito Dimarco