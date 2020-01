Sky - L'Atletico Madrid fa sul serio per Cavani: pronto un biennale per l'ex Napoli

Uno dei giocatori tanto cari ai tifosi del Napoli è quello di Edinson Cavani. L'attaccante, classe ‘87, ha un contratto di due anni lì pronto sul tavolo con l'Atletico Madrid che può serenamente firmare dal 1 febbraio in poi. I due club stanno lavorando per far sì che ‘il Matador’ arrivi a Madrid già a gennaio e prolungare così l’accordo di altri sei mesi ma la situazione non è per niente facile da sbloccare.

ASPETTARE GIUGNO - Come riferisce Sky, il Psg avrebbe bisogno di un sostituto all’altezza per affrontare il finale di stagione al meglio mentre l’Atletico dovrebbe prima vendere per un discorso legato al tetto salariale imposto dalla Liga e liberare uno spazio in rosa. Nella giornata di venerdi una delegazione di dirigenti colchoneros è volata a Parigi per consolidare l’operazione: Cavani all’Atletico si, ma ad oggi bisognerà aspettare giugno.